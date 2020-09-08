В Узбекистане создается система независимого мониторинга государственного долга

В Узбекистане идет работа над созданием новой системы независимого мониторинга государственного долга, которая будет контролировать средства с момента их получения до расходования. Разработку системы анонсировал заместитель министра финансов Одилбек Исаков, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

О планах по ужесточению контроля за расходованием средств госдолга стало известно на пресс-конференции, посвященной разъяснению сути и значения постановления "О мерах по восстановлению экономического роста в 2020-2021 годах и продолжению системных структурных реформ в отраслях экономики" с участием представителей ответственных министерств и ведомств.

Одилбек Исаков, выступая на конференции, указал, что в стране ведется статистика того, сколько берется долга, по каким сферам, у каких кредиторов и в какой валюте, на что расходуются эти средства, какие проекты финансируются и кто их исполнитель. Он отметил, что аналогичный контроль следует распространить и на реализацию этих проектов.

Как сказал замминистра, в настоящее время разрабатывается проект постановления, который предусматривает создание новой системы. Она будет проводить независимый мониторинг, начиная с получения госдолга и заканчивая тем, куда потрачены деньги.

Роль, которая будет отведена в новой системе министерству финансов, министерству инвестиций и внешней торговли, министерству экономического развития и сокращения бедности, и порядок их работы также будут определены проектом.

Напомним, что по итогам первого полугодия внешний долг Узбекистана вырос на 9,3%, составив 17,1 млрд долларов.