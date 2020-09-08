Uzbekistan Airways возобновляет рейсы в Бухару, начинает чаще летать в Ургенч и Нукус

Uzbekistan Airways возобновляет регулярный рейс в Бухару с 14 сентября с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и субботам. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Помимо этого, авиакомпания увеличивает частоту рейсов в Ургенч и Нукус. Начиная с 14 сентября рейсы в Ургенч будут выполняться ежедневно, а частота выполнения рейсов в Нукус увеличится с 3 до 4 рейсов в неделю.

С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Купить билеты можно там же, а также через мобильное приложение, в ближайших офисах продажи Uzbekistan Airways или у агентов.

Ранее Spot писал, что Uzbekistan Airways восстанавливает регулярные международные авиасообщения. Авиакомпания начинает летать в Дубаи, Франкфурт, Алматы, Бишкек и Стамбул.