Эксперты Узбекистана и Турции провели переговоры об условиях подписания двустороннего Соглашения о преференциальной торговле

4 сентября состоялся шестой раунд переговоров по условиям подписания Соглашения о преференциальной торговле между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

На переговорах, состоявшихся в формате видеоконференции, стороны рассмотрели условия предоставления преференций по уплате таможенной пошлины, а также правила определения страны происхождения товаров.

Переговоры проводились на экспертном уровне Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством торговли Турецкой Республики.

Стороны пришли к полному пониманию о том, что экономики двух государств не являются конкурентными, а взаимодополняющими друг друга.

Достигнута договоренность о том, что при формировании преференциального перечня товаров особое внимание будет уделено развитию кооперационных связей между предприятиями двух государств.

Переговоры прошли в духе взаимного уважения и с учетом национальных интересов сторон.