Узбекнефтегаз: Для ведения точных данных добычи природного газа цифровизируется месторождение «Кулбешкак»

По поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» намеченные работы в «2020 году – Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» завершаются поэтапно, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

В частности, на месторождении «Кулбешкак» Газлийского нефтегазодобывающего управления проводятся ряд работ по цифровизации процесса добычи и увеличения добычи природного газа из скважин.

В настоящее время из 22 скважин месторождения «Кулбешкак» добывается природный газ. Добываемый природный газ собирается в существующих Входных сетевых блоках №1,2 и передается по коллекторным трубопроводам в газотранспортную систему комплекса «Кулбешкак – Учкир» очистки газа от сернистых соединений.

В целях точного ведения данных объёма добываемого природного газа и улучшения показателей передачи газа в трубопроводах на месторождении реализуется проект по монтажу горизонтального сепаратора на территории Входного сетевого блока №2.

В результате запуска этого сепаратора будет достигнуто увеличение суточного объема добываемого природного газа и ведение точного учета, а также цифровизация процессов добычи.

Оборудование необходимые для проекта поставляются с учетом внутренних возможностей управлений АО «Узбекнефтегаз». Это позволит в кратчайшие сроки реализовать проект и избежать избыточных затрат.