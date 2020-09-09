АБР и ЮНИСЕФ передали помощь Узбекистану

Азиатский банк развития (АБР) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 9 сентября передали Министерству здравоохранения Узбекистана еще одну партию медицинских принадлежностей на сумму 952 тысячи долларов, сообщили «Газете.uz» в представительствах АБР и ЮНИСЕФ в стране, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

ЮНИСЕФ при финансовой поддержке АБР и по согласованию с Минздравом закупил средства индивидуальной защиты (СИЗ) для работников системы здравоохранения, которые оказывают медицинские услуги пациентам с COVID-19. Сюда вошли 71,1 тысячи комбинезонов и 8000 бахил, а также наборы реагентов RNA Mini для проведения лабораторных тестов.

«Ситуация с COVID-19 в Узбекистане улучшается, несмотря на ослабление карантинных ограничений. Однако мы все еще должны соблюдать предосторожность, поскольку уровень распространения заболевания среди населения по-прежнему остается высоким», — отметила директор представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

Все доставленное оборудование и СИЗ будут распределены по всем регионам Узбекистана, включая отдаленные районы.

«Наличие необходимых медицинских принадлежностей, таких как СИЗ, наборы для тестирования и основные лекарства, очень важны как для контроля за распространением болезни, так и для обеспечения непрерывности основных медицинских услуг», — подчеркнул глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.