Обсуждается вопрос прямого авиасообщения Самарканд-Львов

Вопрос восстановления прямого авиасообщения между Самаркандом и Львовом обсудили 9 сентября посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, а также глава городской администрации Самарканда Бобурмирзо Облакулов. Об этом сообщила в Facebook украинская дипломатическая миссия, передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

Отметим, что сейчас продолжает прорабатываться вопрос возобновления прямого сообщения между городами Узбекистана и Украины в целом. В феврале сообщалось, что Украина заинтересована в скорейшем восстановлении авиасообщения с Узбекистаном с частотой рейсов семь раз в неделю для каждой стороны. Тогда же поднимался вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения Ташкент-Харьков-Ташкент.

На встрече в минувшую среду стороны также обсудили потенциальные проекты по созданию IT-парка, в области здравоохранения, переработки сельхозпродукции, животноводства и ряда других сфер.

Посол Украины передал приглашение председателя Львовской области Максима Козицкого представителям Самаркандской области во Львов, который является городом-побратимом Самарканда.

«Стороны договорились в кратчайшие сроки провести онлайн-встречу с самаркандскими предпринимателями с участием украинских производителей и бизнесменов и расширить взаимовыгодное сотрудничество», — заключили в посольстве.