«Узбекнефтегаз»: В Газли в целях переработки 4,5 млрд. куб метров газа реализуется крупный инвестиционный проект

В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 года №–ПП-2822 реализуется программа увеличения объемов добычи углеводородного сырья на 2017–2021 годы, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В рамках программы в Газлийском нефтегазодобывающем управлении ведется строительство 6-й нитки на установке «Учкир» очистки газа от серы.

В Газлийском нефтегазодобывающем управлении имеется 3 установки по очистке газа от cернистых соединений общей мощностью 1,5 млрд куб метров введенные в эксплуатацию 1980 в году. В настоящее время на их месте ведется строительство 6-й нитки, которая обеспечит современные качественные показатели.

С вводом в эксплуатацию 6-й нитки установки по очистке газа от сернистых соединений будет обеспечено соответствие перерабатывающего природного газа требованиям стандарта качества серы по показателю O’zDst 948:2016.

Для строительства 6-й нитки установки по очистке газа в настоящее время поставлено 50 приборов, общее состояние по строительству составляет 59,2%.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 января 2020 года №-ПП-4563 реализуется инвестиционный проект строительство установки по производству пропан-бутановой смеси на установке «Учкир» очистки газа от серы на сумму 49,4 млн. долларов.

За счёт реализации проекта будет переработано 4,5 млрд куб метров газа в год и достигнуто производство до 80,0 тыс. тонн пропанобутановой смеси и 37,5 тыс. тонн газового конденсата, что позволит удовлетворить растущий спрос на эту продукцию на внутреннем рынке.

В рамках данного проекта подписано 53 зарубежных контракта на сумму 13,9 млн долларов и 53 местных контракта на 115,2 млрд сумов на поставку оборудования, из которых 51% уже поставлено.

На сегодняшний день Генеральным подрядчиком - ООО «Муборакнефтгазмонтаж» выполнено 56,0% строительных работ. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь месяц текущего года.