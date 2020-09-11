«Узбекнефтегаз»: На месторождении «Шуртан» обеспечат стабильный объем добычи

По поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» в целях бесперебойного обеспечения потребителей республики природными газовыми ресурсами в нефтегазодобывающих управлениях осуществляется ряд мероприятий, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В частности, в Шуртанском нефтегазодобывающем управлении, расположенном в Гузарском районе Кашкадарьинской области, активно ведется работа.

Месторождение «Шуртан» является одним из крупнейших месторождений республики с годовым объемом добычи газа 6,0-7,0 млрд. куб метров. В целях сохранения добычи природного газа на месторождении, снижения естественного падения в скважинах проводится постоянная оптимизация.

В частности, начато строительство и монтаж газопровода диаметром 1020х15 мм общей протяженностью 9100 п/м от 1-ой и 2-ой очереди первичной подготовки газа до компрессорной станции-2.

Строительные работы осуществляет проектная организация - АО «УзЛИТИнефтегаз», а строительные монтажные работы - АО «Муборакнефтегазмонтаж».

Комплектующие и укрепляющие арматуры для газопровода поставляются за счет внутренних потребностей и запасов предприятий АО «Узбекнефтегаз».

Ввод в эксплуатацию монтируемого газопровода обеспечит одновременную работу газоперекачивающих компрессоров, предотвращение гидравлических сопротивлений и увеличение объемов добычи газа.

В результате расширения газопроводов будет производиться дополнительно 400 тыс. куб метров природного газа в сутки за счет снижения давления газа в газовых скважинах и трубопроводах управления.

Стоит отметить, на месторождении «Шуртан» имеются 2 установки первичной подготовки газа проектная мощность каждого из которых составляет 10 млрд. куб метров переработки природного газа в год.