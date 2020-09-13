Узбекистан будет поставлять электроэнергию в Афганистан в течение следующих 10 лет

БАКУ / Trend / - Работы по проектированию, прокладке маршрута и приобретению земельных участков на линии электропередач Сурхан – Пули-Хумри (Узбекистан-Афганистан) уже начались, сказал Trend исполняющий обязанности директора по планированию и политике, советник генерального директора компании "Да Афганистан Брешна Шеркат" Моджтаба Хошманд.

АО "Национальные электрические сети Узбекистана" подписало договор на поставку электроэнергии с афганской компанией "Да Афганистан Брешна Шеркат" (ДАБШ) сроком на 10 лет. Соглашение было подписано во время встречи заместителя премьер-министра Узбекистана Сардора Умурзакова с министром иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром.

В частности, во время встречи обсуждались вопросы ускорения строительства линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри и разработки соответствующего проекта соглашения, а также экспертные переговоры по подготовке к подписанию проекта соглашения о международных автомобильных перевозках.

"В течение первых двух лет из Узбекистана в Афганистан планируется поставить 4,25 миллиарда КВтч электроэнергии и шесть миллиардов КВтч в течение следующих 8 лет", - сказал советник.

Хошманд добавил, что основным условием подписанного соглашения является то, что тариф на согласованный объем энергии в размере 0,5 доллара будет оставаться неизменным в течение следующих 10 лет.

"В этом конкретном проекте линия электропередачи 500 кВ от Сурхана до Пули-Хумри будет построена узбекской компанией за счет средств АБР (Азиатский фонд развития)", - сказал Хошманд.

Протяженность линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри составит около 260 километров, из которых 45 километров будет проведено по территории Узбекистана, 215 километров - Афганистана. Соглашение о строительстве линии электропередач было подписано во время визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре 2017 года. Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов, из которых 118 миллионов долларов инвестирует афганская сторона, а 32 миллиона долларов инвестирует узбекская сторона.

Новая линия доведет объем экспорта узбекской электроэнергии в Афганистан до восьми миллиардов киловатт/час в год. Кроме того, это даст возможность подключить Афганистан к энергетической системе Центральной Азии.

Узбекистан является одним из основных поставщиков электроэнергии в Афганистан, где существует острая нехватка электроэнергии. Представители афганской стороны ранее неоднократно заявляли, что в связи с ростом потребления намерены и дальше увеличивать закупки узбекских энергоносителей.

Узбекистан поставляет электроэнергию в Афганистан с 2002 года по ежегодно заключаемым прямым контрактам с учетом потребностей афганской стороны.

(Автор: Клавдия Ромакаева)