На Навоийской ТЭС построят третью парогазовую установку

Японское Агентство Международного Сотрудничество (JICA) профинансирует строительство третьей парогазовой установки на Навоийская тепловая электростанция (Навоийская ТЭС), передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Правительство Узбекистана приняло постановление «О первоочередных мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство парогазовой установки мощностью 650 МВт на Навоийская тепловая электростанция»

Согласно документу, JICA выделит кредит в объёме 128,24 млрд. японских йен (порядка $1,2 млрд) на реализацию данного проекта.

Узбекистан и JICA подписали соглашение о выделении кредита сроком на 30 лет c 10-летним льготным периодом по следующим годовым процентным ставкам:

за консалтинговые услуги – 0,01%;

на строительство парогазовой установки – 0,5%.

Узбекистан заключит прямой договор с японской компанией Tokyo Electric Power Services CO., Ltd на оказание консалтинговых услуг по организации отбора генподрядчика, включая подготовки тендерной документации. Сумма договора составит 589 млн. йен.