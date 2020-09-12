Узбекистан восстановил авиасообщение с Казахстаном
Узбекистан и Казахстан с 11 сентября официально возобновили регулярное авиасообщение. Договоренность об открытии рейсов была достигнута по итогам переговоров между властями двух стран, сообщило Министерство транспорта, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.
Полеты по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент будут выполняться по пятницам авиакомпаниями Uzbekistan Airways и Air Astana на паритетной основе.
С 14 сентября также планируется возобновить регулярные рейсы между Ташкентом и Бишкеком, сообщил Республиканский штаб Кыргызстана по борьбе с коронавирусом. Полеты пока будут выполняться раз в неделю.
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