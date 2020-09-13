В Узбекистане произошло землетрясение
В Узбекистане произошло землетрясение с эпицентром возле поселка Акалтын (Андижанская область), сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
"13 сентября в 05:13 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Узбекистане. Его координаты: 40,83 градуса северной широты, 71,67 градуса восточной долготы. Магнитуда составила М=3, глубина 6 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 211 км в юго-восточном направлении", – отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Наманган: 19 км, 3 балла
- Андижан: 57 км, 2 балла
- Фергана: 51 км, 2 балла
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