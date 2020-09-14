Немецкая компания намерена увеличить заказы на производство в Узбекистане продукции для европейского рынка

Представители посольства Узбекистана в Германии провели онлайн-переговоры с руководством немецкой компанией «Teamdress Holding GmbH», являющейся одним из крупнейших европейских поставщиков спецодежды для различных отраслей экономики, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Имея более чем 100-летнюю историю деятельности, компания «Teamdress Holding GmbH» со штаб-квартирой в Гамбурге на сегодняшний день располагает целой сетью производственных предприятий в ряде стран мира, которые специализируются на изготовлении специальной одежды для работников различных отраслей промышленности, здравоохранения, пожарно-спасательных служб, общепита и других сфер.

С 2019 года при содействии посольства Узбекистана в Берлине немецкая компания начала плодотворное сотрудничество с узбекскими текстильными предприятиями, которые в полном соответствии со строгими техническими требованиями немецкой стороны изготавливают профессиональную защитную одежду по европейским стандартам.

В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в области пошива спецодежды.

Исполнительный директор компании «Teamdress Holding GmbH» А.Хацке считает, что Узбекистан имеет огромный потенциал в сфере текстильной промышленности, а местные специалисты отличаются высоким профессионализмом и способностью быстро осваивать новые навыки и производственные технологии. К тому же, наличие в стране богатой сырьевой базы и возможность в скором времени освоить масштабное производство биохлопка делают республику еще привлекательнее для иностранных партнеров.

В этой связи, представитель немецкой компании выразил готовность к расширению сотрудничества с узбекскими текстильными фабриками и размещению новых заказов на пошив готовых текстильных изделий с последующим импортом в страны Европы.

А.Хацке также отметил заинтересованность в организации на территории республики глубокой переработки выращиваемого в Узбекистане биохлопка, предполагающей создание совместного предприятия по выпуску высококачественной продукции из этого материала.

В целях обсуждения дальнейших этапов реализации указанных планов сотрудничества стороны договорились в ближайшее время провести видеоконференцию с Ассоциацией «Узтекстильпром» и заинтересованными узбекскими текстильными предприятиями, а также организовать визит специалистов компании «Teamdress Holding GmbH» в Узбекистан для определения потенциальных местных партнеров и конкретных сроков осуществления совместных проектов.