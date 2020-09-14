ЦБ Узбекистана разместил облигации для банков на 200,8 млрд. сумов
В Центральном банке Узбекистана объявили об итогах проведённого аукциона по размещению 200 000 облигаций, сообщает Trend со ссылкой на finance.uz.
Общий объём выпуска ценных бумаг со сроком обращения в 12 месяцев составил 200 млрд. сумов, по сообщению пресс-службы регулятора.
В торгах участвовало 9 коммерческих банков, сумма размещения облигаций составила 200,8 млрд. сумов.
По итогам торгов, средневзвешенная доходность облигаций составила 14,54% годовых.
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