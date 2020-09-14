АО «Кизилкумцемент» построит новую технологическую линию по производству клинкера стоимостью $112,6 млн, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Правительство Узбекистана издало постановление «Об утверждении основных технико экономических показателей технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Строительство четвертой технологической линии по производству клинкера в ОА «Кизилкумцемент»».

В рамках проекта АО «Кизилкумцемент» построит четвертую технологическую линию по производству клинкера.

АО «Кизилкумцемент» направит $92,82 млн. собственных средств на реализацию проекта и привлечет кредит от Hamkorbank на сумму $19,81 млн.

В документе отмечается, что строительство осуществляется путём параллельного проектирования (fast track) для ускоренного его завершения.

Ожидается, что реализация проекта завершится в декабре 2020 года.