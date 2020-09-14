Южнокорейская компания планирует производить сельскохозяйственную технику в Ферганской области

Посольством Узбекистана в Южной Корее организованы переговоры посредством видеоконференцсвязи между заместителем хокима Ферганской области Мухсинхужой Абдурахмоновым и президентом южнокорейской компании «Daedong Industrial Co., Ltd.» Ли Сонг Тэ, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

На встрече также приняли участие ответственные руководители министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, хокимията, налоговой и таможенной служб, управления юстиции Ферганской области.

В ходе переговоров южнокорейская сторона сообщила о продолжающейся работе по изучению внутреннего рынка Узбекистана для определения его объемов, перспектив расширения и возможности взаимодействия с фермерскими хозяйства в части поставок современной сельхозтехники. На основе полученной от узбекской стороны информации начата поэтапная подготовка необходимой для реализации проекта документов, таких как ТЭО, инвестиционное соглашение, а также согласование условий создания совместного предприятия.

Ли Сонг Тэ высказал готовность компании «Daedong Industrial Co., Ltd.» направить в Ферганскую область несколько образцов силового культиватора для определения основных направлений по его применению в сельском хозяйстве. По результатам данной работы сторонами будет выявлен перечень навесного оборудования, которое будет локализовано в первую очередь. Корейской стороной отмечена готовность в оперативном порядке согласовать сроки поставок этой техники в Узбекистан.

По итогам обсуждений, сторонами достигнута договоренность о продолжении обмена информацией и организации очередных онлайн-переговоров в октябре текущего года.