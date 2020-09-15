АБР прогнозирует замедление роста экономики Узбекистана до 0,5%

В результате пандемии COVID-19, слабого спроса, замедления промышленного производства и сокращения сферы услуг прогнозируется дальнейшее замедление экономического роста Узбекистана в этом году, следует из нового отчета Азиатского банка развития (АБР). Об этом Газете.uz сообщили в пресс-службе представительства банка, передает Trend.

В обновлении Asian Development Outlook 2020, АБР прогнозирует рост ВВП Узбекистана на уровне 0,5% в 2020 году, что является снижением по сравнению с прогнозом в июне в 1,5%. Однако ожидается, что в 2021 году ВВП резко вырастет до 6,5%, что соответствует более раннему прогнозу в этом году.

«В то время как в нашем отчете прогнозируется сокращение экономического роста в этом году, ожидается ее восстановление в 2021 году с учетом ожидаемого восстановления в сфере услуг и промышленности», — отметила директор представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

Прогнозы банка по инфляции остаются неизменными — 13% в 2020 году и 10% в 2021 году. Сбои, связанные с пандемией, привели к росту инфляции цен на продукты питания в первые семь месяцев 2020 года, в то время как инфляция на другие товары и услуги за тот же период замедлилась. По сравнению с предыдущим годом обесценение узбекского сума по отношению к доллару США выросло с 2,5% в первой половине 2019 года до 6,7% в этом году.

Дефицит счета текущих операций Узбекистана увеличился до 7,7% от ВВП в первой половине 2020 года, с 6,8% в том же периоде прошлого года, поскольку ограничения на поездки, в частности, в Россию привели к сокращению денежных переводов, а экспорт товаров упал на 19,7% из-за снижения спроса и цен на природный газ и медь. Сбои в цепочке поставок привели к сокращению импорта товаров на 14,1%, с заметным снижением импорта строительных и промышленных товаров. Экспорт услуг снизился на 38,6%, а импорт — на 28,4%.

В условиях продолжающейся слабости экспорта и денежных переводов банк прогнозирует увеличение дефицита платежного баланса в 2020 году, который сократится в 2021 году по мере восстановления экспорта и денежных переводов.