Крупнейшее цементное предприятие Узбекистана раскрыло прибыль за первое полугодие

Чистая прибыль АО «Кызылкумцемент», государственную долю в котором планируется реализовать частным инвесторам, в том числе иностранным, увеличилась в январе-июне 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года в долларовом эквиваленте на 70,9 процента и достигла $20,3 млн, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Выручка крупнейшего предприятия по производству цемента сухим способом в Центральной Азии увеличилась за отчетный период 12,4 процента и составила $97,1 млн, капитализация снизилась за первые шесть месяцев текущего года на 1,8 процента до $172 млн, активы – на 0,6 процента до $181,6 млн.

Навоийский цементный комбинат был образован в 1977 году и преобразован в АО «Кызылкумцемент» в 1994 году. На сегодняшний день предприятие мощностью 3,5 млн тонн осуществляет выпуск девяти видов цемента. По итогам первого полугодия текущего года оно нарастило производство этого вяжущего строительного материала на 3 процента до 1,75 млн тонн, что составило 32,2 процента от совокупного производства цемента в стране.

Основная сырьевая база АО «Кызылкумцемент» содержит промышленные запасы 113,8 миллиона тонн известняка и 96,8 миллиона тонн сланца на Навоийском месторождении, 30,2 миллиона тонн диабаз-пироксенита на Тиллатягском месторождении, 6,04 миллиона тонн гипса на Карнабском месторождении.

До конца текущего года АО «Кызылкумцемент» намерено построитель четвертую технологическую линию по производству клинкера стоимостью $112,63 млн. Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств предприятия в объеме $92,22 млн и кредита крупнейшего банка Узбекистана с участием иностранного капитала – АКБ «Хамкорбанк» в размере $19,81 млн.

Напомним, что согласно постановлению главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики» от 29 апреля 2019 года госактивы в АО «Кызылкумцемент» в размере 35,9 процентов от его уставного капитала планируется реализовать частным инвесторам, в том числе иностранным.

На сегодняшний день уставной капитал АО «Кызылкумцемент» сформирован в размере 702,6 млрд сумов ($68,2 млн) за счет размещения 447,5 млн простых акций номиналом 1570 сумов ($0,1525). На торгах республиканской фондовой бирже «Ташкент» 15 сентября акции предприятия торговались в диапазоне 1910-2150 сумов за одну акцию ($0,1855-0,2088).