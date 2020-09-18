Узбекистан будет экспортировать в Китай кондитерские изделия

Генеральным консульством Узбекистана в городе Шанхае проработан вопрос установления взаимовыгодного сотрудничества узбекской компании ООО «Crafers» с китайской компанией «Suifenhe Huilong Economic & Trade Co. Ltd» с целью планомерного продвижения продукции отечественного производителя кондитерских изделий на рынок Китая, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

«Suifenhe Huilong Economic & Trade Co. Ltd» является одной из ведущих китайских компаний, занимающихся импортом и поставками в Китай продуктов питания из-за рубежа, и имеет более 300 официальных дистрибьюторов.

Согласно контракту, отгрузка из Узбекистана в Китай первой партии кондитерских изделий общим весом около 65 тонн запланирована на конец сентября.

Импортируемая продукция будет распространяться по различным городам и провинциям КНР, в том числе её продажи также запланированы на площадках крупнейших и популярных китайских интернет-ритейлеров, таких как «Tmall», «Taоbao», «Ding Dong» и другие.

Компания «Suifenhe Huilong Economic & Trade Co. Ltd» также разработает и внедрит стратегию закрепления ООО «Crafers» на китайском рынке через свою дистрибьюторскую инфраструктуру.

По информации руководителей ООО «Crafers», компания впервые подписала контракт на поставку подобного большого объёма своей продукции в Китай.

В настоящее время Генеральным консульством продолжается проработка вопросов организации поставок в Китай других видов продуктов питания, производимых в Узбекистане.