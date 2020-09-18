С 1 октября Узбекистан открывает границы

В Узбекистане специальная республиканская коммиссия по борьбе с коронавирусом приняла дополнительное решение, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

Согласно документу, с 1 октября в Узбекистане все пункты пересечения границы будут открыты для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. При этом все должны строго соблюдать карантинные и санитарно-гигиенические правила.

Кроме того, все виды транспортных средств должны будут соблюдать требования специальной комиссии, которые были опубликованы 31 августа текущего года.

Ранее в Uzbekistan Airways рассказали о новых правилах перевозок пассажиров в период пандемии COVID-19.

Также компания Uzbekistan Airports опубликовала детальный порядок въезда в страну воздушным транспортом.

На днях Нурмат Отабеков сообщил о том, когда Узбекистан откроет границы с соседними странами.

Позже представитель Министерства транспорта Навруз Ашурматов рассказал Kun.uz о сроках восстановления авиарейсов в другие страны.

Напомним, 16 марта Узбекистан закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. Железнодорожные сообщения были закрыты через три дня.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.