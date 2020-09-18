Узбекистан наращивает показатели роста добычи нефти
Добыча нефти в Узбекистане растет седьмой месяц подряд, и по итогам августа 2020 года она увеличилась относительно предыдущего месяца на 3,6 процента и на 11,1 процента – по сравнению с августом 2019 года, достигнув уровня в 66,2 тыс тонн. Как передает Trend, об этом сообщил nuz.uz источник в АО «Узбекнефтегаз».
При этом темпы роста месячных объемов извлечения «черного золота» в республике относительно аналогичных показателей прошлого года стали самыми высокими за последние полгода, уточнили в нефтегазовой компании.
Всего добыча нефти в Узбекистане составила по итогам января-августа 2020 года 488,2 тыс тонн, что на 4,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Данный показатель роста стал самым высоким с начала текущего года.
Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен передать более 50 месторождений с падающей добычей нефти под разработку иностранным компаниям на основе риск-сервис контрактов. Это в основном маленькие месторождения или месторождения с трудно извлекаемыми запасами.
|Месяцы
|2020 г
|2019 г
|Прирост
|Август
|66,2 тыс тн
|59,6 тыс тн
|+11,1%
|Июль
|63,9 тыс тн
|60,4 тыс тн
|+5,79%
|Июнь
|61,8 тыс тн
|56,9 тыс тн
|+8,61%
|Май
|63,7 тыс тн
|59,2 тыс тн
|+7,60%
|Апрель
|60,6 тыс тн
|56,5 тыс тн
|+7,26%
|Март
|60,7 тыс тн
|59,2 тыс тн
|+2,53%
|Февраль
|92,1 тыс тн
|54,9 тыс тн
|+67,7%
|Январь
|19,2 тыс тн
|60,6 тыс тн
|-68,3%