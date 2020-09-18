Узбекистан наращивает показатели роста добычи нефти

Добыча нефти в Узбекистане растет седьмой месяц подряд, и по итогам августа 2020 года она увеличилась относительно предыдущего месяца на 3,6 процента и на 11,1 процента – по сравнению с августом 2019 года, достигнув уровня в 66,2 тыс тонн. Как передает Trend, об этом сообщил nuz.uz источник в АО «Узбекнефтегаз».

При этом темпы роста месячных объемов извлечения «черного золота» в республике относительно аналогичных показателей прошлого года стали самыми высокими за последние полгода, уточнили в нефтегазовой компании.

Всего добыча нефти в Узбекистане составила по итогам января-августа 2020 года 488,2 тыс тонн, что на 4,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Данный показатель роста стал самым высоким с начала текущего года.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен передать более 50 месторождений с падающей добычей нефти под разработку иностранным компаниям на основе риск-сервис контрактов. Это в основном маленькие месторождения или месторождения с трудно извлекаемыми запасами.