Минсельхоз США разрешил поставки 10 видов сельхозпродукции из Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом в ходе переговоров с послом Узбекистана в США Жавлоном Вахабовым сообщил торговый директор департамента Европейских стран, Великобритании, Турции и Индии Службы надзора за здоровьем животных и растений (APHIS) Пракаш Хеббар.

По его словам, по итогам анализа представленной Инспекцией "Узгоскарантин" технической информации по выращиванию фруктов и овощей Минсельхозом США принято решение о выдаче разрешений на экспорт на американский рынок 10 видов сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, в том числе фасоли, маша, нута, арахиса, миндаля, грецкого ореха, сушенного изюма, кураги, чернослива и сушенного инжира.

Торговый директор APHIS, комментируя обращение посольства за получением разрешения на экспорт узбекской дыни в США, сообщил, что в настоящее время американской стороной всесторонне изучаются все представленные технические документы, которые находятся на третьей из шести стадий исследований. После получения положительных результатов, по словам американского специалиста, сертификат на импорт дыни в США будет к концу 2020 года.

Кроме того, Пракаш Хеббар выразил готовность его департамента начать рассмотрение вопроса выдачи разрешений и по другим видам сельхозпродукции из Узбекистана, в том числе бобовых культур, по мере предоставления узбекской стороной всех фитосанитарных документов.

На онлайн-встрече также обсуждены вопросы внедрения опыта США по использованию передовых биологических методов борьбы с вредителями и перспектив создания в Узбекистане биофабрики по их стерилизации. В связи с этим Пракаш Хеббар заявил о готовности провести тренинг для узбекских специалистов по созданию биофабрики с привлечением ведущих американских экспертов.