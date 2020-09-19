Число случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 50 тысяч
18 сентября в Узбекистане было подтверждено 617 случаев коронавируса (днем ранее — 599), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее количество случаев превысило 50 тысяч (50 378), передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.
В течение дня сообщено о 6 случаях смерти пациентов с COVID-19 (в Ташкентской области — 4, в Ташкенте — 1, в Сурхандарьинской области — 1). Общее число умерших, по статистике Минздрава, достигло 421.
За день из медучреждений было выписано 553 человека. Всего выздоровело 46645, или 93%.
Из 3312 пациентов, которые проходят лечение в медицинских учреждениях, 489 находится в тяжелом, 254 — в крайне тяжелом состоянии.
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