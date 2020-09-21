Президент Республики Узбекистан примет участие в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

23 сентября gрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в общеполитических дебатах высокого уровня на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Как передает Trend со ссылкой на xs.uz, об этом сообщает пресс-служба президента.

Впервые в истории ООН центральные мероприятия Генассамблеи пройдут в формате видеоконференции в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире.

В выступлении на пленарной части сессии глава нашего государства представит международному сообществу свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, а также обозначит приоритеты политической, социальной и экономической модернизации Узбекистана.

Учитывая основную тематику дискуссий, будут затронуты вопросы совместной борьбы с пандемией коронавируса и преодоления негативных последствий ее распространения.

Ожидается, что Президент Республики Узбекистан выдвинет ряд важных инициатив, направленных на укрепление мира и стабильности, обеспечение устойчивого развития, углубление конструктивного диалога в регионе и на глобальном уровне, продвижение прав и свобод человека, а также противодействие современным вызовам и угрозам, включая изменение климата, проблемы продовольственной безопасности, вопросы ликвидации нищеты и сокращения бедности.

Следует отметить, что лидер нашей страны в своем выступлении на 72-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке также озвучил ряд важных предложений и заявлений.

В рамках их реализации проводятся регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии.

В частности, вторая такая встреча состоялась в Ташкенте в ноябре прошлого года.

В марте 2018 года в столице нашей страны была успешно организована Международная конференция высокого уровня по Афганистану, по итогам которой принята Декларация, ставшая своего рода «дорожной картой» по запуску межафганских мирных переговоров.

В декабре того же года принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность».

В настоящее время также ведется работа по подготовке проекта Конвенции ООН по правам молодежи, актуальность которой вновь была подчеркнута международными участниками Самаркандского форума «Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека», состоявшегося в августе этого года.

Осуществляет свою практическую деятельность созданный два года назад Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Необходимо подчеркнуть, что все инициативы, выдвинутые главой Узбекистана и получившие широкую поддержку мирового сообщества, находят свою практическую реализацию.