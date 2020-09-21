В Узбекистане в августе зафиксировано снижение производства моторного топлива

По итогам января-августа 2020 года производство автомобильного бензина в Узбекистане выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 2,2 процента до 694,2 тыс тонн, дизельного топлива – снизилось на 8,9 процента до 638,9 тыс тонн. Как передает Trend, об этом сообщил nuz.uz источник в АО «Узбекнефтегаз».

В частности, в минувшем августе производство автобензина в стране уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 5,3 процента и относительно августа прошлого года на 1,6 процента до 83,6 тыс тонн, дизтоплива – соответственно выросло на 7,9 процента и снизилось на 21,8 процента до 58,5 тыс тонн.

На сегодняшний день в Узбекистане действует три крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – Бухарский, Ферганский и Алтыарыкский, совокупной мощностью 11,12 млн тонн. Однако из-за падения добычи нефти и устаревшего оборудования мощности предприятий были загружены за последние годы не более чем на треть.

В декабре 2017 года было начато строительство Джизакского НПЗ стоимостью $2,2 млрд и мощностью 5 млн тонн нефти. Завершить проект планировалось к 2021 году. Однако в декабре 2018 года он был заморожен, и Узбекистан заявил о пересмотре концепции по увеличения мощностей за счет модернизацию действующих НПЗ.

В частности, до 2022 года в три этапа предусматривается провести модернизацию Ферганского и Алтыарыкского НПЗ стоимостью $875 млн в партнерстве с американской Honeywell UOP, французской Axens и датской Haldor Topsoe. Начиная с 2020 года, планировалось наладить выпуск высококачественного дизтоплива, соответствующего стандартам «Евро-4» и «Евро-5».

Модернизация Бухарского НПЗ стоимостью $533 млн намерены провести также в три этапа, но уже до 2025 года в партнерстве с южнокорейской SK Engineering. После чего предприятие сможет перерабатывать 2,5 млн т/год нефти и газового конденсата. Мощность НПЗ составит 1,2 млн т/год бензина стандарта «Евро-5», 200 тыс. т/год авиационного керосина и 750 тыс. т/год дизельного топлива.

Напомним, что в марте 2020 года на Бухарском НПЗ было начато производство высококачественного дизельного топлива класса Евро-4 и Евро-5, первоначальной мощностью 100 тыс тонн в год. Запуск производства был осуществлен в результате замены катализатора установки гидроочистки газойля. Монтаж и пусконаладочные работы осуществлены при он-лайн поддержке специалистов с французской компанией Axens.