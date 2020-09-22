Узбекистан экспортировал более 81 тыс. тонн персика в 11 стран мира

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 сентября текущего года из Узбекистана экспортировано более 81 тыс. тонн персиков на сумму $62,0 млн, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан. Это на 27,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на UZ DAILY.

Согласно отчету, Казахстан является лидером по закупкам персиков, выращенных в садах Узбекистана - 38,2 тыс. тонн.

Кроме того, 33,9 тыс. тонн фрукта было экспортировано в Российскую Федерацию и 9,0 тыс. тонн - в Кыргызстан.

Ранее EastFruit писал, что по состоянию на 1 сентября 2020 года на экспорт из Республики Узбекистан было отправлено более 51 тыс. тонн винограда на сумму $46,8 млн. Это на 10,4 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Госкомстата Узбекистана, наибольшая доля экспортируемого винограда приходится на Фергану (15,3 тыс. тонн), Ташкент (9,6 тыс. тонн), Наманган (7,2 тыс. тонн), Хорезм (3,6 тыс. тонн) и Кашкадарью. (3,1 тыс. тонн).