Впервые выращенные в Италии луковицы шафрана покидают свою историческую родину и отправились в Узбекистан

БАКУ/Trend/ - 5 миллионов луковиц шафрана (крокус) отправлены из итальянского города Брешиа в Узбекистан, сообщает корреспондент ИА «Дунё», передает Trend.

По информации Посольства Узбекистана в Италии, караван из нескольких грузовых автомобилей с грузом в 64,5 тонны должен преодолеть 6800 километров и пересечь Словению, Венгрию, Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан.

Направленные в Узбекистан луковицы высшего сорта этого уникального растения веками создавались итальянскими учеными-селекционерами. Их планируется посадить на холмах Бахмальского района Джизакской области для выращивания шафрана.

Проект по выращиванию и промышленной переработке шафрана, и других лекарственных растений в Джизакской области и его экспорту в Италию и другие страны Европы был инициирован Посольством нашей страны в г.Риме.

Следует отметить, что Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 10 апреля 2020 года «О мерах по охране, культурному выращиванию, переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному использованию имеющихся ресурсов» созданы все условия для сотрудничества в этой сфере.

Между компаниями «BMB Trade Group» (Узбекистан) и «Opera SRL» (Италия) был подписан Меморандум о сотрудничестве по реализации вышеотмеченного проекта, который включает:

-изучение почвы для выращивания шафрана, строительство научно-исследовательской и инновационной лаборатории по сертификации и определения качества продукции;

-привлечение профессиональных агрономов и технологов;

-поставки современного оборудования и запуск производства по переработке шафрана для технических, медицинских, кулинарных и других целей;

-организацию упаковки и экспорта продукции в Италию.

Общая стоимость данного инвестиционного проекта составляет 34,4 миллиона евро. Большая часть инвестиций будет направлена на приобретение и поставку высококачественных луковиц шафрана. Ожидается, что проект создаст около 200 постоянных и 7000 сезонных рабочих мест для местного населения.

Кроме того, проект привлек в нашу страну квалифицированных агрономов и технологов из Италии, а в ближайшее время планируется создание современных сертификационных лабораторий.

1 мая 2020 года было создано узбекско-итальянское совместное предприятие «BMB-OPERA ZAFFERANO», работающее в качестве кластера лекарственных растений.

Во время отправки луковиц шафрана в Узбекистан президент «Opera SRL» Паоло де Анжелис дал интервью ИА «Дунё»:

«Это событие, без сомнения, имеет особую значимость в истории торгово-экономических отношений между Италией и Узбекистаном, ведь выращенные в нашей стране луковицы шафрана впервые покидают свою историческую родину.

В рамках нашего проекта, из Брешии отправляется 5 миллионов луковиц, а оставшиеся 75 миллионов мы планируем отправить в ближайшие дни.

С особым удовольствием и теплотой вспоминаю, как год назад, при поддержке Посольства Узбекистана в Италии, «BMB TradeGroup» и «Opera SRL» запустили этот проект. Благодаря созданному благоприятному инвестиционному климату и инициативам Президента Шавката Мирзиёева, сегодня открываются новые широкие возможности для ведения бизнеса в Узбекистане.

Я говорю это, основываясь на своих личных наблюдениях и опыте. В подтверждение этого могу сказать, что администрация Джизакской области в короткие сроки выделила нашему проекту 400 гектаров земли в Бахмальском районе. Кроме этого, мы чувствуем всемерную поддержку и помощь в реализации проекта со стороны министерств иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, сельского хозяйства Узбекистана.

Мы хотим создать одну из крупнейших плантаций шафрана в мире, которая позволит Узбекистану стать ведущим игроком на международном рынке.

Кроме того, совместно с «BMB TradeGroup» мы планируем создать дополнительные производственные мощности в шафрановом кластере для производства готовой продукции, востребованной в кулинарии, фармацевтике и других отраслях».

Следует отметить, что с компанией «GESFARM», поставляющей продукцию в более 5000 аптек в Италии, уже заключен долгосрочный экспортный контракт на поставку переработанной и фасованной продукции шафрана на 12 миллионов евро.