На комплексном устройстве подготовки газа «Восточный Бердак» проведены технические работы

Природный газ, добываемый с месторождений Устюртского газодобывающего управления АО «Узбекнефтегаз», перерабатывается на установках первичной подготовки газа «Восточный Бердак» и «Арслон». То есть через эти установки природный газ очищается от жидких углеводородов, пластовых вод, механических смесей и поставляется в качестве сырьевого газа в магистральные газопроводы АО «Узтрансгаз» и Устюртский газохимический комплекс, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В целях дальнейшего улучшения режимных показателей на 1-й технологической ветке установки комплексной подготовки газа «Восточный Бердак», продления сроков работы турбодетандерного агрегата приняты технические меры.

В частности, был установлен фильтр на газопроводной трубе компрессора этого агрегата. Установкой дополнительного фильтра было предотвращено аварийное торможение турбодетандерных агрегатов и снижение газового конденсата, которое в результате может быть утрачено.

Для справки: Устройство комплексной подготовки газа «Восточный Бердак» расположено на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан, 1-ая технологическая сеть была запущена в 2002 году. В 2005–2018 годах были запущены технологические сети 2, 3 и 4 по проекту расширения оборудования.