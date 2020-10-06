На месторождении «Бузахур» построена и введена в эксплуатацию установка первичной подготовки газа

На газоконденсатном месторождении «Бузахур» Шуртанского нефтегазодобывающего управления АО «Узбекнефтегаз» в короткие сроки построена и введена в эксплуатацию установка первичной подготовки газа, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Данный проект реализован по поручению и инициативе Председателя правления АО «Узбекнефтегаз» в целях увеличения объемов добычи углеводородов на месторождении и устранения гидравлических сопротивлений в газопроводах.

Кроме того, обеспечена поставка в головное сооружение «Шуртан» для переработки природного газа, добываемого из скважин, а также стабильная работа газотранспортной системы.

Для снижения затрат на реализацию проекта были использованы имеющиеся внутренние ресурсы.

В частности, необходимый для установки сепаратор, сепаратор жидкости и виветриватель были привезены с Мубарекского газоперерабатывающего завода. При строительстве устройства также были задействованы 2 неиспользуемых емкости, трубы разных размеров, шаровые краны и задвижки Шуртанского нефтегазодобывающего управления.

Строительно-монтажные работы были полностью выполнены отделом капитального строительства Шуртанского нефтегазодобывающего управления.

Благодаря эффективному труду квалифицированных специалистов и сотрудников АО «Узбекнефтегаз» и управления в кратчайшие сроки было построено и сдано в эксплуатацию устройство первичной подготовки газа на месторождении «Бузахур».

В результате запуска добыча природного газа с месторождений группы «Бузахур» увеличена на 200 тысяч куб метров в сутки за счет снижения сопротивления в трубопроводах системы газоснабжения.

Для справки: Месторождение «Бузахур» расположено в Гузарском районе Кашкадарьинской области и введено в эксплуатацию в 2001 году.