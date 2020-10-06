Узбекистан увеличил экспорт лекарств почти в 4 раза

За 8 месяцев 2020 года Узбекистан экспортировал лекарства на 11,5 млн долларов в 11 стран, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщает Госкомстат.

Основным рынком сбыта стал Кыргызстан, куда импортировано узбекской продукции на 3,4 млн долларов. Затем следуют Казахстан (2,1 млн), Афганистан (1,5 млн), Туркменистан (1,2 млн) и Таджикистан (1,1 млн).

Вместе с тем, по данным Госкомстата, Узбекистан незначительно сократил импорт. За отчетный период закуплено лекарств на 565,2 млн долларов, что на 6,8 млн меньше.

Большие всего поставок пришлось из Индии. В этом году Узбекистан закупил из этой страны лекарств на 102,9 млн долларов, из России – на 59,9 млн, Украины – 46,1 млн, Латвии – 46 млн, Китая – 34,1 млн.