По инициативе ФАО разработана «Концепция развития лесного хозяйства Узбекистана»

Узбекистан 9 октября 2020 11:31 (UTC+04:00)
По инициативе ФАО разработана «Концепция развития лесного хозяйства Узбекистана»

Разработка документа была инициирована в рамках проекта продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций (ФАО) «Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана», реализуемого совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству и финансируемого Глобальным Экологическим Фондом, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Более полное название в соответствие с постановлением президента называется «Концепция развития лесного хозяйства республики Узбекистан до 2030 года».

При разработке Концепции был учтен передовой зарубежный опыт в области лесного хозяйства, в том числе, предложения специалистов Италии и Венгрии по вопросам устойчивого управления лесами, гендерной проблематики, институционального развития. Вместе с тем эксперты из Германии и Турции предоставили свои видения управления пастбищами и арендных отношений.

«Хочу особо отметить заботу руководства страны о развитии лесной отрасли, которая способствует всем достигнутым результатам, преобразованию структурных подразделений и повышению уровня благосостояния работников леса» — отметил Олимжон Каххаров, технический координатор проекта ФАО.

В Концепции большое внимание уделено поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства в лесном секторе, созданию новых рабочих мест, введению в оборот неиспользуемых неорошаемых земель лесного фонда. Особый акцент сделан на привлечение международных инвестиций в борьбу с опустыниванием, сохранение биоразнообразия, устойчивое управление лесами, подготовку и переподготовку кадров.

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