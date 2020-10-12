АО «Узбекнефтегаз» заключил контракты с российскими и украинскими компаниями на ремонт газогенераторных двигателей

В настоящее время более 90 процентов добычи газа в Узбекистане осуществляется через компрессорные станции. В свою очередь, для бесперебойной работы этих станций необходимо своевременно заменять устройства, компрессоры и двигатели, проводить регламентные и капитальные ремонтные работы, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

С учетом этого, по поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» в нефтегазодобывающих подразделениях компании проводится масштабная работа.

В частности, в целях восстановления производственных мощностей подписан контракт с российским АО «КМПО» на ремонт НК-16СТ в управлениях и на заводах, газогенераторных двигателей марки НК-16-18СТ, а также с украинским АО «МоторСич» на ремонт газогенераторных двигателей марок АИ-336-2-8 и Д-336.

Согласно договору, 6 газотурбинных двигателей НК-16-18СТ отправлены в Россию, 2 газогенератора АИ-336-2-8 в Украину и 1 газогенератор LM-2500 в Германию для капитального ремонта.

В АО «КМПО» дефектные работы проводились в течение 4 дней (по каждому двигателю) по видеоконференции с участием квалифицированных сотрудников АО «Узбекнефтегаз».

Проблемы, возникающие на 23 компрессорных станциях АО «Узбекнефтегаз» были устранены в ходе видеоконференции со специалистами АО «КМПО» (Россия), АО «Дизельзипсервис» (Россия), АО «МоторСич» (Украина), «S&S Turbine Services» LTD (Канада), «Weir Engineering Services» LTD (Объединённые Арабские Эмираты).