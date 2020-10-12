Фонд развития культуры и искусства начал регистрацию участников Самаркандского полумарафона

Samarkand Half Marathon – ежегодный благотворительный забег, организованный Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан совместно с Министерством культуры и Государственным комитетом по развитию туризма Республики Узбекистан, а также хокимиятом Самаркандской области.

Проведение благотворительного забега помогает решить задачи по привлечению внимания общественности к проблеме инклюзивности на объектах культуры и искусства, популяризации здорового образа жизни и развитию спортивного туризма в нашей стране.

Сегодня на www.samarkandhalfmarathon.uz открывает регистрацию участников Самаркандского полумарафона. В фокусе организаторов в этом году – возможности людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и проблема доступа людей с особенностями развития к объектам культуры и искусства. В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы о создании инклюзивной среды для людей с аутизмом и возможности их интеграции в социальную, культурную и общественную жизнь нашей страны. Средства, вырученные с проведения Samarkand Half Marathon, будут направлены на создание детской художественной студии в одном из интернатов Узбекистана для детей с аутизмом.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, программа Samarkand Half Marathon в 2020 году подразумевает проведение спортивной части мероприятия в двух форматах – классический забег в Самарканде и виртуальный забег для тех, кто не сможет приехать в Узбекистан и принять участие в оффлайн-забеге. Формат виртуального забега предоставит участникам Полумарафона свободу выбора локации и дистанции, а результаты будут приниматься по данным, зафиксированным в приложении Strava. Старт благотворительному забегу будет дан 1 ноября. В программу Полумарафона добавлены соревнования по скандинавской ходьбе, а дети до 12 лет пробегут в зачёте отдельного Детского забега.

Образовательная и культурная программы в рамках Самаркандского полумарафона пройдут в диджитал-формате. Представители благотворительной организации National Autistic Society (Великобритания) проведут онлайн-лекции для родителей детей с аутизмом, а специалисты из Британского музея подробно расскажут об их инициативе Early Morning Explorers. При поддержке проекта «Дружелюбная среда» (Россия) будет организована серия онлайн-дискуссий, вебинаров и мастер-классов. На сайте www.samarkandhalfmarathon.uz будет представлена кинопрограмма, разработанная совместно с The Beat Film Festival.

АЗИЗ АБДУХАКИМОВ

Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, Председатель организационного комитета Samarkand Half Marathon

«Как я уже отмечал, важно сделать Полумарафон в Самарканде ежегодной акцией. И вот, спустя год, мы снова приступаем к работе над проектом, который помогает решить важные проблемы на пути к созданию доступной и инклюзивной среды. Уверен, что начав с учреждений культуры, это движение постепенно охватит все аспекты общественной жизни нашей страны. И хотя в этом году, по понятным причинам, многие участники не смогут физически посетить Самарканд, важно то, что люди в разных уголках мира смогут присоединиться к нашему благотворительному забегу».

МИРХАН САГИТОВ

Куратор Samarkand Half Marathon, начальник отдела специальных проектов Фонда развития культуры и искусства

«В этом году мы подготовили для вас много нового. Новые форматы участия, новые решения, новые баталии. Впервые в нашей стране пройдут официальные соревнования по скандинавской ходьбе, а результаты юных бегунов будут учитываться в отдельной категории забега для детей. Конечно же вас ждут уникальные медали и множество интересных новшеств, например соревнования между беговыми клубами и «Битва городов». Предоставляя участникам свободу выбора времени, места и дистанции, мы постараемся побить рекорды по количеству бегунов, расширить географию стран- участниц и передать атмосферу большого бегового праздника. Людей, полюбивших бег благодаря Полумарафону, становится всё больше, и это мотивирует нас искать новые форматы проведения забегов и организовывать события на высочайшем уровне».

МАДИНА БАДАЛОВА

Куратор образовательной и инклюзивной программ Samarkand Half Marathon, начальник управления образования и инклюзии Фонда развития культуры и искусства

«Инклюзивность – это требование современной социальной среды, и очень важно, чтобы как можно большее количество людей загорелось глобальной идеей благотворительного забега. При помощи Samarkand Half Marathon мы хотим привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом, а главное предложить варианты их решения. Нужно научить общество адаптироваться и понимать как взаимодействовать друг с другом. Наш проект это хорошая возможность собраться вместе и обменяться опытом с зарубежными сообществами и специалистами. Нас поддержали британская благотворительная организация National Autism Society, British Museum и проект «Дружелюбная среда», которые проведут ряд образовательных онлайн-мероприятий, а организаторы The Beat Film Festival уже начали работу по составлению кинопрограммы, которую они представят на Samarkand Half Marathon в этом году».

www.samarkandhalfmarathon.uz

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