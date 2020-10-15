Узбекистан увеличил экспорт сельхозпродукции в РФ

В январе-сентябре Узбекистан экспортировал в РФ 278 тыс. тонн сельхозпродукции, что на 85 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

В денежном выражении объемы экспорта выросли по сравнению с прошлым годом на $74,3 млн до $195 млн.

Наибольшую долю в экспорте занимают виноград (39 тыс. тонн), нектарин (30,6 тыс. тонн), лук (30,2 тыс. тонн), капуста (28,3 тыс. тонн), помидоры (24,8 тыс. тонн) и урюк (23,3 тыс. тонн). Поставки зелени составили 12,7 тыс. тонн, арбуза – 12 тыс. тонн, сливы – 9,3 тыс. тонн, черешни – 9,3 тыс. тонн, дыни – 6,2 тыс. тонн.

Объемы экспорта нектарина выросли в четыре раза, лука – в 2,2 раза, арбуза – в 8,4 раза, черешни – в 3,6 раза, дыни – в 2,2 раза, хурмы – в 2,1 раза, граната – в 2,5 раза.

Из общего объема экспорта 274,7 тыс. тонн (98,6%) отправлено автотранспортом. Еще 3,6 тыс. тонн (1,3%) пришлись на долю железных дорог, а остальные 98 тонн (0,04%) – авиалиниями.