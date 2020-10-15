За 9 месяцев т.г. НПЗ Узбекистана переработано 1 млн. 380,9 тыс. тонн углеводородного сырья
По поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» на нефтеперерабатывающих заводах реализуется ряд мер по полному обеспечению спроса потребителей Республики нефтепродуктами. Как передает Trend со ссылкой на xs.uz, об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз».
По данным департамента нефтепереработки, нефтехимии, хранения и транспортировки нефтепродуктов, по итогам января-сентября 2020 года обществом переработано 1 млн. 380,9 тыс. тонн углеводородного сырья. В результате произведено 620,1 тыс. тонн автобензина, 469,2 тыс. тонн дизельного топлива, 67,4 тыс. тонн авиакеросина и 78,2 тыс. тонн мазутного топлива.
Показатели использования производственных мощностей составляют 72,8 % (план 102,0 процента, по сравнению с прошлым годом - 100,0 процента).
В первом квартале текущего года на Бухарском ефтеперерабатывающем заводе в результате замены катализатора на устройстве гидроочистки газойля на современный вид было налажено производство дизельного топлива Евро-4, 5 экологических категорий.
До конца сентября произведено 43,5 тыс. тонн Евро-4, 5 дизельного топлива и поставлено потребителям.
В июле были подписаны соглашения и начаты практические работы по разработке базового проекта модернизации и реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода (FEED) между ООО «Бухара НПЗ», «Honeywell UOP» (США) и «SK E&C» (Южная Корея).
Всего за 9 месяцев текущего года потребителям республики поставлено 742,6 тыс. тонн автобензина и 544,6 тыс. тонн дизельного топлива.
Осуществлена координация работ по полному производству нефтепродуктов, запланированных нефтеперерабатывающими заводами при обществе, приняты меры по созданию запасов нефтепродуктов. В результате на местах созданы запасы 167,0 тысяч тонн дизельного топлива и 83 тысяч тонн автобензина.
Также на основании указа президента Республики Узбекистан № ПП-4664 от 4 апреля разработан внутренний регламент и запущена реализация всех видов нефтепродуктов через Республиканскую товарно-сырьевую биржу.
Осуществлена эффективная работа по увеличению доходов за счет создания удобства для потребителей страны, улучшения качества услуг и увеличения продаж нефтепродуктов, а также обновления внешнего вида торговых точек по современным стандартам.
В целях создания Бренда «Узбекнефтегаз» проведена полная реконструкция внешнего вида АЗС №-1 Паркент (расположенного по адресу: Яшнабадский район, улица Паркент, 45б.) в соответствии с современными стандартами и налажено оказание качественных услуг населению.
В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2020 года № ПП-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» определена подрядная организация для разработки и внедрения автоматизированной системы учета нефтепродуктов (АСКУН) ООО «Кучликская нефтебаза».