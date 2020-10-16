В Узбекистане открыли новое газовое месторождение

Epsilon Development Company, зарегистрированная в США, по результатам поисково-оценочного бурения открыла новое месторождение на юге Узбекистана с оценочными запасами 17,2 миллиарда кубометров газа и более 1 миллиона тонн газового конденсата. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает компания.

В марте 2019 года Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг) создали консорциум для разработки пяти нефтегазовых блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах Узбекистана. По данным ИП ООО Epsilon Development Company, оператора проектов в республике, инвестиции консорциума в проект в 2019-2023 годах составят 5,2 миллиарда долларов.

"Четырнадцатого октября получен промышленный приток газа на поисковой скважине Алоуддин-4. Оценочные запасы месторождения составляют 17,2 миллиарда кубометров газа и 1,072 миллиона тонн газового конденсата", — говорится в сообщении на странице Epsilon в Facebook.

По данным компании, новое месторождение открыто на территории Култак-Камашинского блока в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. "Работы по уточнению структуры и запасов месторождения продолжаются", — добавили в Epsilon.

Ранее Epsilon сообщала, что в 2019 году прирастила запасы газа на разрабатываемых месторождениях в Узбекистане на 21 миллиард кубометров, нефти — на 4,6 миллиона тонн.

По оценкам оператора проекта, прирост запасов на лицензионных площадях за пять лет может составить около 500 миллиардов кубометров газа (по категории C1), 12 миллионов тонн газового конденсата (C1) и 8,6 миллиона тонн нефти (C1+C2). По данным Epsilon Development Company, на первоначальном этапе весь объем добываемых углеводородов будет реализовываться на внутреннем рынке Узбекистана. По окончании геологоразведочных работ и утверждения запасов для каждого месторождения будет подготовлена программа разработки и обустройства.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась на 6,3%, до 698,6 тысячи тонн, газа — на 1,6%, до 59,46 миллиарда кубометров.