Официальные золотовалютные резервные Узбекистана составили $33,4 млрд

Официальные резервные активы Узбекистана по состоянию на 1 октября составили $33,4 млрд. Как передает Trend со ссылкой на review.uz, это следует из данных Центрального банка (ЦБ), международные резервы — $32,7 млрд.

Отметим, что в прошлом месяце объём резервов в валюте был больше почти на 1 млрд.

Основная часть золотовалютных запасов страны, $18,6 млрд, хранится в виде монетарного золота. Еще $14,5 млрд хранятся в виде иностранной валюты и депозитов.

Согласно данным Центробанка республики на 19 октября, стоимость одной унции золота составляет $1911, 56.

Ранее, эксперт Центра экономических исследований и реформ Халилуллох Хамидов объяснил, почему валютные резервы увеличились, а чистый объём золота уменьшился.

По его расчетам, увеличение золотовалютных резервов в январе-августе 2020 года произошло в основном за счет значительного роста цен на золото на мировом рынке, а уменьшение чистого объема золота на 37 тонн в текущем году не может являться свидетельством того, что золотовалютные резервы Узбекистана уменьшились. Учитывая рекордный рост цен на золото, определенная часть золотых резервов была перемещена из монетарного золота в валютные резервы, которые благодаря этому увеличились. Это одно из наиболее эффективных решений особенно в свете того, что цена на золото на мировом рынке начала снижаться с рекордно высокого уровня.

Напомним, Узбекистан начал раскрывать информацию о размере золотовалютных резервов с осени 2017 года.