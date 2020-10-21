Узбекистан в январе-сентябре увеличил выпуск автомобилей на 16,81%

Узбекистан 21 октября 2020 14:48 (UTC+04:00)
Узбекистан в январе-сентябре увеличил выпуск автомобилей на 16,81%

Узбекистан в январе-сентябре 2020 года выпустил 217,77 тыс. легковых автомобилей, что на 16,81% выше по сравнению с тем же периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В автомобильной промышленности в январе-сентябре 2020 года было произведено 59 252 автомобиля марки «Кобальт» (темпы роста к аналогичному периоду 2019 года составили 55,7 %), 52 689 - «Нексия» (+1,0 %), 39 960 – «Джентра» (+36,4 %), 39 631 – «Дамас» (+7,6 %), 19 980– «Спарк» (+29,9 %) и 6 259 – «Лабо» (+16,5 %).

За январь-сентябрь 2020 года в республике произведено 519 шт. автобусов (к соответствующему периоду 2019 года отмечено снижение производства на 61,2 %). Наибольший объем производства в 2020 году отмечен в марте, составив 176 шт.

За январь-сентябрь 2020 года в республике произведено 174,5 тыс. шт. автомобильных двигателей (рост на 24,4 % к соответствующему периоду 2019 года). В 2020 году наибольший объем производства данной продукции был отмечен в июле, составивший 24,1 тыс. шт.

За январь-сентябрь 2020 года в республике произведено 2 936 грузовых автомобилей (к соответствующему периоду 2019 года объем производства снизился на 27,1 %). В 2020 году наибольший объем производства данной продукции был отмечен в сентябре, составив 390 шт.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нефть дешевеет на данных API о неожиданном росте запасов в США
Нефть дешевеет на данных API о неожиданном росте запасов в США
Сотрудники Amazon смогут работать дома до июля 2021 года
Сотрудники Amazon смогут работать дома до июля 2021 года
Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона во время своего выступления
Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона во время своего выступления
Loading Bars
Лента новостей
Агрессия Армении против невинных жителей Азербайджана - преступление, заслуживающее осуждения - пакистанский эксперт Политика 14:54
Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 3,53% Узбекистан 14:49
Узбекистан в январе-сентябре увеличил выпуск автомобилей на 16,81% Узбекистан 14:48
В Узбекистане произведено 393,2тыс. тонн хлопка-волокна Узбекистан 14:46
Узбекистан в январе-сентябре произвел 769,1 тыс. тонн бензина Узбекистан 14:45
В Грузии произошло землетрясение Грузия 14:41
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:40
Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании имеет возможности для поддержки проектов в Азербайджане - баронесса Николсон Энергетика 14:39
В тестовом экзамене для директоров школ примут участие 2 256 кандидатов - Минобразования Азербайджана Общество 14:36
Растущее число инфицированных COVID-19 в Азербайджане является тревожным знаком - психолог Общество 14:30
TANAP удостоен высокой награды в области управления проектами Энергетика 14:29
Центр развития государственно-частного партнерства Агентства по развитию МСБ Азербайджана стал членом Всемирной ассоциации WAPPP Бизнес 14:25
Eni Turkmenistan Limited объявляет тендер на предоставление услуг передачи данных Тендеры 14:18
Британские фирмы регулярно направляют запросы об участии в энергетических проектах в Азербайджане Энергетика 14:15
Азербайджан сам выполняет резолюции Совбеза ООН Политика 14:14
Дмитрий Песков заявил, что разговоров о новом локдауне в России не ведется Россия 14:13
Победное шествие азербайджанской армии - реальное разрешение карабахского конфликта, которое выгодно всем сторонам - российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 14:10
Террористическая власть Армении должна быть наказана - Севиль Микаилова (ВИДЕО) Политика 14:08
Азербайджан построит четыре электроподстанции в Физули, Джабраиле, Зангилане и Губадлы Энергетика 14:01
Срок принятия нового стандарта на дизельное топливо в Грузии должен быть перенесен на один год Энергетика 13:58
В январе-сентябре увеличился экспорт мебели и древесины из Турции в Туркменистан Турция 13:50
В отношении Армении необходимо было вовремя ввести санкции, чтобы избежать сегодняшней ситуации - депутат Нагорно-карабахский конфликт 13:50
Завтра днем в Баку ожидается дождливая погода Общество 13:39
Туркменская компания может открыть производство на территории Казахстана Бизнес 13:32
В январе-сентябре увеличился экспорт мебели и древесины из Турции в Украину Турция 13:22
Экспорт мебели и древесины из Турции в Россию увеличился - минторговли Турции Турция 13:18
Прямой в лоб армянским агрессорам на азербайджанском и русском языках (ВИДЕО) Культура 13:16
Рост ВВП в 2021 году прогнозируют на уровне 2,8% в Казахстане Бизнес 13:01
ПЕА будет выплачивать пособие детям, потерявшим родителей во время ракетной атаки армянских ВС на Гянджу (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 12:58
Таджикистан сокращает импорт мебели и древесины из Турции Турция 12:57
Уничтожен очередной БПЛА Армении - Минобороны Азербайджана Политика 12:55
«Вместе мы сила!»: Компания ENGINET оказала помощь пострадавшим детям в Гяндже (ФОТО) Общество 12:50
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана многократно превысил предложение Финансы 12:45
Тюркский совет рядом с Азербайджаном в этой Отечественной войне - Багдад Амреев Политика 12:41
Поднятие азербайджанского флага над Худаферинским мостом восстановило историческую справедливость - ученый Общество 12:40
Число умерших из-за коронавируса в России впервые превысило 300 за сутки Россия 12:34
В Армении формируют отряды смертников из числа заключенных Нагорно-карабахский конфликт 12:33
Иранские врачи выразили готовность работать в зоне боевых действий в Азербайджане Общество 12:32
Газахский цементный завод о планах по восстановлению освобожденных городов Карабаха (ФОТО) Общество 12:30
Генпрокуратура Азербайджана предупредила иностранных граждан (ВИДЕО) Политика 12:23
ASB Bank в третьем квартале 2020 г. сократил активы Финансы 12:05
Государственный коммерческий банк Туркменистана увеличивает объем кэшбэка Финансы 12:03
В январе-сентябре сократился экспорт мебели и древесины из Турции в Пакистан Турция 12:00
Азербайджан сократил железнодорожные грузоперевозки Транспорт 11:59
Глава МИД Азербайджана отбыл в Москву Политика 11:57
SOCAR вошел в топ импортеров автобензина в Украину Энергетика 11:48
Узбекистан сокращает импорт мебели и древесины из Турции Турция 11:39
Экспортные грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане составили около 40 тыс. тонн Транспорт 11:38
Туркменистан планирует закупить медицинские вертолеты у Татарстана Бизнес 11:30
Следующий раунд переговоров по сбитому самолету МАУ пройдет в Киеве Экономика 11:30
Вакцинация от гриппа в Азербайджане не уменьшит случаев заражения COVİD - TƏBİB Общество 11:27
С начала армянских провокаций погибли 63, ранены 292 гражданина Азербайджана - генпрокуратура Происшествия 11:27
Освобожденное от оккупации село Черекен Джабраильского района - ВИДЕО Нагорно-карабахский конфликт 11:23
В Армении за сутки зарегистрировано 1836 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:07
У Азербайджана достаточно ресурсов, чтобы быстро восстановить темпы роста экономики - глава Центробанка Финансы 11:04
Уничтожен батальон 556-го полка ВС Армении - минобороны Азербайджана Политика 10:57
Экономически сильный Азербайджан и Армения, пытающаяся выстоять на пожертвования Кардашьян - Руфиз Хафизоглу в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира"(ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:54
Поправки в бюджет на 2020 год одобрили в Казахстане Финансы 10:43
Ночные и дневные артиллерийские стрельбы ВС Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:38
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:38
В Туркменистане рассмотрены меры по предотвращению проникновения коронавируса в страну Туркменистан 10:34
Чистая прибыль ASB Bank сократилась Финансы 10:34
Вчера Армения выпустила 498 снарядов по 6 азербайджанским городам - Хикмет Гаджиев Политика 10:33
ВС Армении не сбивали военный самолет ВС Азербайджана - Минобороны Политика 10:33
На развитие инфраструктуры в Грузии планируется потратить $6 миллиардов Грузия 10:24
Завершается регистрация на тестовый экзамен госслужбы - ГЭЦ Азербайджана Общество 10:11
Венгрия вновь выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 10:10
Драгметаллы в Азербайджане начали дорожать Финансы 10:09
С начала года Китай увеличил импорт мебели и древесины из Турции Турция 10:06
Туркменистан и Индия нацелены на проведение регулярных консультаций Бизнес 09:58
Нефть дешевеет на данных API о неожиданном росте запасов в США Энергетика 09:48
Скончался генерал-майор МВД Азербайджана Эмин Шекинский Политика 09:47
Курс евро и рубля вырос по отношению к манату Финансы 09:36
В ряде сфер ВС Азербайджана в 12 раз превзошли ВС Армении- минобороны Армении Политика 09:36
Председатель Республиканской народной партии Турции направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 09:28
В Азербайджане прошел вебинар в связи с доступом МСБ к финансовым ресурсам Экономика 09:27
Коронавирус в Азербайджане можно победить не вводя серьезных карантинных ограничений - специалист Общество 09:25
ВС Армении вновь обстреливают Тертер Политика 09:16
Ликвидированы начальник артиллерии, командир дивизиона и командир батальона армянских ВС - минобороны Азербайджана Политика 09:13
Минобороны Азербайджана о последних данных с фронта Нагорно-карабахский конфликт 09:00
Сотрудники Amazon смогут работать дома до июля 2021 года ИКТ 08:51
Шторм "Эпсилон" в Атлантическом океане усилился до урагана В мире 08:32
В Нур-Султане состоялся Форум по наследию великого мыслителя Аль-Фараби Казахстан 08:15
Зариф: Иран не намерен вовлекаться в гонку вооружений в регионе Политика 08:07
В Бакуриани построили три новые канатные дороги Doppelmayr Туризм 08:03
Назван самый дорогой бренд одежды в мире Бизнес 07:51
Бывшие японские жители южных Курил осмотрят могилы предков с борта чартерных рейсов Другие страны 07:33
Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона во время своего выступления США 07:11
В Сомали совершили покушение на главу миграционной службы Другие страны 06:46
Семь штатов могут присоединиться к антимонопольному иску США против Google ИКТ 06:25
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9 Другие страны 06:04
ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий Экономика 05:42
Спецпредставитель США проинформировал НАТО о количестве ядерных ракет России и Китая США 05:17
Boeing примет участие в разработке двигателя для управляемого оружия истребителей ВМС США США 04:50
Microsoft вывела из строя более 90% оборудования сети ботов TrickBot ИКТ 04:28
Власти Канады считают, что голосование в парламенте может спровоцировать новые выборы Другие страны 04:05
Google впервые за восемь лет вышел из топ-3 самых дорогих брендов мира ИКТ 03:39
Зонд OSIRIS-REx начал сближение с астероидом Бенну для забора грунта США 03:16
Созданная ФРГ и Францией рабочая группа призвала ЕС отвечать на санкции США контрмерами Европа 02:58
Глава МИД Армении прибыл с визитом в Москву Россия 02:33
Все новости