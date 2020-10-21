Узбекистан в январе-сентябре увеличил выпуск автомобилей на 16,81%

Узбекистан в январе-сентябре 2020 года выпустил 217,77 тыс. легковых автомобилей, что на 16,81% выше по сравнению с тем же периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В автомобильной промышленности в январе-сентябре 2020 года было произведено 59 252 автомобиля марки «Кобальт» (темпы роста к аналогичному периоду 2019 года составили 55,7 %), 52 689 - «Нексия» (+1,0 %), 39 960 – «Джентра» (+36,4 %), 39 631 – «Дамас» (+7,6 %), 19 980– «Спарк» (+29,9 %) и 6 259 – «Лабо» (+16,5 %).

За январь-сентябрь 2020 года в республике произведено 519 шт. автобусов (к соответствующему периоду 2019 года отмечено снижение производства на 61,2 %). Наибольший объем производства в 2020 году отмечен в марте, составив 176 шт.

За январь-сентябрь 2020 года в республике произведено 174,5 тыс. шт. автомобильных двигателей (рост на 24,4 % к соответствующему периоду 2019 года). В 2020 году наибольший объем производства данной продукции был отмечен в июле, составивший 24,1 тыс. шт.

За январь-сентябрь 2020 года в республике произведено 2 936 грузовых автомобилей (к соответствующему периоду 2019 года объем производства снизился на 27,1 %). В 2020 году наибольший объем производства данной продукции был отмечен в сентябре, составив 390 шт.