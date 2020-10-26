«Рабочая группа» изучила состояние инвестиционных проектов в Шуртанском нефтегазодобывающем управлении

Члены «Рабочей группы» во главе с председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддином Абдуллаевым ознакомились с ходом строительно-монтажных работ, выполняемых на завершающем этапе реализации инвестиционного проекта «Модернизация оборудования пропан-бутановой сепарации 1, 2 и 5» в главном корпусе Шуртанского нефтегазодобывающего управления, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Согласно техническим решениям, разработанным в рамках проекта, ведутся модернизационные работы по увеличению отделения пропан-бутановой смеси от состава природного газа в существующих установках извлечения пропан-бутановых смесей.

В результате будет произведено дополнительно 61,0 тысяч тонн сжиженного газа в год и направлено для потребностей населения страны, коммунальной сферы и промышленности.

В целях реализации проекта наряду с Украинской «Сумское НПО», Российское «КМПО», «НИПИ НГ ПЕТОН», «Электростандарт-прибор», Швейцарское «Endress+Hauser» и другими зарубежными компаниями осуществляется поставка технологического оборудования по контрактам на закупку оборудования производства АО «Завод Узбекхиммаш» и «Uzpromarm».

На сегодняшний день приняты меры по увеличению производства сжиженного газа за счет поэтапной реализации проектных мероприятий с использованием оборудования и аппаратуры, поставляемых в рамках проекта. В частности, были выполнены работы по установке сепараторов в 2-и 5-й ветви установки получения пропан-бутанской смеси, установке новых контактных элементов «Петон» вместо внутренних элементов колонн Деэтанизатора, замене устаревших клапанов управления, монтажу системы распыления метанола и других технологических решений.

На сегодняшний день в соответствии с поручением председателя правления АО «Узбекнефтегаз» разработаны и внедрены технологические решения по ускоренному вводу в эксплуатацию устройств исходя из потребности населения в сжиженном газе в осенне-зимний период. Монтаж поставленных технологических аппаратов и оборудования, монтаж магистральных межцеховых трубопроводов выполнен на 98%.

Согласно проекту, ведутся работы по вводу в эксплуатацию ряда технологических устройств для наладки и соединения основных технологических труб. В целях завершения строительно-монтажных работ и запуска проекта в короткие сроки Председатель Правления дал соответствующие поручения и инструкции, а также были проинструктированы сотрудники, ответственные за решение проблемных вопросов, связанных с производственными и строительно-монтажными работами.

Монтажные работы генеральным подрядчиком АО «Мубаракнефтегазмонтаж» продолжаются ускоренными темпами.

Председатель правления подчеркнул необходимость своевременного запуска проекта и принятия мер по дополнительному обеспечению населения и экономики сжиженным природным газом в осенне-зимний период. Ответственным руководителям вновь была поставлена задача организовать работу в рамках проекта, при строгом соблюдении карантинных мер, необходимо помнить, что карантинные ограничения не были отменены, а смягчены.