Инвестиционная активность регионов Узбекистана

28 октября 2020г. Центром экономических исследований и реформ проведено исследование инвестиционной активности и эффективности использования инвестиций в регионах Узбекистана, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Если по итогам 2017 года доля инвестиций в ВВП составляла 23,9%, то в 2019 году она выросла до 38,3%. Из общего объема инвестиций 66,2% профинансировано за счет внутренних инвестиций, а 33,8% за счет внешних инвестиций, в том числе 21,3% за счет прямых иностранных инвестиций.

За последние три года активность районов и городов страны по привлечению прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) значительно выросла. Если в 2017 году из 203 районов и городов привлекали ПИИ всего 83 территориальных подразделения, то по итогам 2019 года привлечение ПИИ было осуществлено в 195 из них. Объем привлечения ПИИ в разрезе районов и городов областей республики разнятся в зависимости от сложившихся условий и предоставляемых возможностей для инвесторов.

За последние три года во всех регионах, кроме Бухарской, отмечается рост освоения ПИИ, который выше всего в Сурхандарьинской (в 76,2 раза), Хорезмской (в 46 раз), Сырдарьинской (в 31,3 раза) и Ташкентской (в 20,7 раза) областях.

Примечательно, что в 2017 году на Бухарскую область пришлось 65% ПИИ, на Кашкадарьинскую – 13,6% и г. Ташкент – 16,3%. В 2019 году значительно увеличилась доля Сурхандарьинской (+16 п.п.), Ташкентской (+10 п.п.), Ферганской (+5 п.п), Сырдарьинской (+ 5 п.п.) областей и г.Ташкента (см.рис.2). В Самаркандской, Хорезмской, Наманганской, Навоийской областях и Республики Каракалпакстан она остается на низком уровне.

Последние несколько лет, отраслевая структура освоения ПИИ регионами значительно диверсифицировалась В отраслевой структуре ПИИ в разрезе регионов за 2017-2019 гг. значительный переток ПИИ в секторы промышленности, по сравнению с другими отраслями, отмечен в Наманганской (с 0% в 2017 году до 73% в 2019 году), Сурхандарьинской (с 17% в 2017 году до 57% в 2019 году), Сырдарьинской (с 28% в 2017 году до 90% в 2019 году), Хорезмской (с 25% в 2017 году до 89% в 2019 году), Ферганской (с 50% в 2017 году до 80% в 2019 году) областях и г. Ташкенте (с 35% в 2017 году до 62% в 2019 году).

За период 2017-2019 гг. в группу топ-10 регионов с самыми высокими показателями по привлечению ПИИ на душу населения входят следующие: Байсунский район Сурхандарьинской области (39,6 млн. сум), г. Ахангаран Ташкентской области (35,8 млн. сум), Нишанский район Кашкадарьинской области (25,3 млн. сум), Зафарабадский район Джизакской области (14,5 млн. сум), Яккасарайский район города Ташкента (14,4 млн. сум), Шайхантахурский район города Ташкента (8,2 млн. сум), г. Ширин Сырдарьинской области (7,2 млн. сум), Караулбазарский район Бухарской области (6,8 млн. сум), Алатский район Бухарской области (6,6 млн. сум) и Сардобинский район Сырдарьинской области (5,4 млн. сум).

К группе районов и городов с самыми низкими показателями по привлечению ПИИ на душу населения относятся Амударьинский (0,9 тыс. сум), Эликалинский (2,7 тыс. сум), Турткульский (3,9 тыс. сум) и Берунийский (6,5 тыс. сум) районы Республики Каракалпакстан, Бувайдинский район Ферганской области (7,9 тыс. сум).

Дифференциация между максимальными и минимальными значениями по привлечению ПИИ на душу населения районов и городов очень большая и доходит до 10 тыс. раз. Одной из главных причин этого разрыва в привлечении ПИИ является зависимость привлекательности районов и городов для внешних инвесторов от имеющегося природно-ресурсного потенциала, развитости производственной инфраструктуры и промышленности, а также созданных в регионах СЭЗ (СИЭЗ) и МПЗ. В районах и городах с малым объемом, привлеченных ПИИ основной причиной этого являются низкий уровень развитости производственной инфраструктуры и природных ресурсов, отдаленность от производственных центров и т.д.