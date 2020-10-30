Малазийский бизнес проявляет интерес к импорту узбекской текстильной и сельскохозяйственной продукции

Вчера дипломаты посольства Узбекистана провели переговоры о перспективах установления торгово-экономического сотрудничества с директором малазийской компании «Alpha Indera» Мохдом Шукри, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе встречи обсужден вопрос поставки высококачественной узбекской текстильной и сельскохозяйственной продукции в Малайзию.

Основанная в 1990 году компания «Alpha Indera» занимается со-финансированием перспективных инвестиционных проектов в промышленном и строительном секторах. Также компания сотрудничает с крупнейшими электронными торговыми платформами «Lazada» и «Shopee» для организации продаж швейных изделий и сельхозпродукции в странах Юго-Восточной Азии.

Малазийская сторона была проинформирована об инвестиционном, экспортном и транспортно-коммуникационном потенциале Узбекистана, а также проводимых экономических реформ, направленных на оздоровление бизнес-среды в стране, в том числе в рамках свободных экономических зон.

В рамках встречи Мохд Шукри высоко оценил предпринимаемые в Узбекистане меры по поддержке деятельности предприятий-экспортеров, в частности путем предоставления дополнительных льгот в виде возврата налога на добавленную стоимость, что является эффективным механизмом обеспечения роста экономических показателей страны, бесперебойной поставки товаров на рынки зарубежных государств и важным стимулом в восстановлении деятельности малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса.

Директор компании «Alpha Indera» выразил заинтересованность в налаживании взаимовыгодных партнерских отношений с узбекскими предприятиями-экспортерами для организации экспорта высококачественной продукции текстильной и аграрной промышленностей в Малайзию. По его словам, импортируемая продукция будет реализована через сети крупных оптовых и розничных торговых сетей Малайзии, с которыми установлено тесное сотрудничество.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита представителей компании в Узбекистан в декабре для проведения переговоров с отечественными предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной и текстильной продукции, а также ознакомления с их деятельностью в целях изучения возможности заключения контрактов по экспорту их продукции в Малайзию.

16 октября представители посольства нашей страны организовали переговоры через видеосвязь 10 частных узбекских компаний-экспортеров текстильной продукции с директором малазийской компании CSW Marketing Ричардом Чи, которая занимается торговлей высококачественной текстильной продукцией, в том числе полотнами и готовыми изделиями. По итогам стороны договорились об обмене коммерческими предложениями для рассмотрения возможности подписания экспортных контрактов.