«UNG Petro» вновь снижает цены на нефтепродукты
В сети автозаправочных станций «Узбекнефтегаз», которая реализует нефтепродукты под национальным брендом UNG, поэтапно осуществляется снижение цен на нефтепродукты, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
В этот раз стоимость импортного дизельного топлива с 1 ноября будет снижена с 6500 сумов до 6000 сумов.
Мы постоянно анализируем вопрос формирования цен на нефтепродукты, реализуемые на АЗС предприятия. Считаем, что если себестоимость продукции снижается, то мы обязаны снижать стоимость её реализации. И такая практика будет продолжена», – пояснил директор «UNG Petro» М.Мусаев.
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