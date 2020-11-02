«UNG Petro» вновь снижает цены на нефтепродукты

В сети автозаправочных станций «Узбекнефтегаз», которая реализует нефтепродукты под национальным брендом UNG, поэтапно осуществляется снижение цен на нефтепродукты, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В этот раз стоимость импортного дизельного топлива с 1 ноября будет снижена с 6500 сумов до 6000 сумов.

Мы постоянно анализируем вопрос формирования цен на нефтепродукты, реализуемые на АЗС предприятия. Считаем, что если себестоимость продукции снижается, то мы обязаны снижать стоимость её реализации. И такая практика будет продолжена», – пояснил директор «UNG Petro» М.Мусаев.