Японские партнеры намерены расширить ассортимент продукции, импортируемой из Узбекистана

В ходе визита делегации посольства Республики Узбекистан в город Нагоя проведена встреча с исполнительным директором компании «Токура Шоджи» Масахару Сугиэ, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Масахару Сугиэ дал высокую оценку качеству сухофруктов (сушеный виноград, чернослив, курага), импортируемых из Узбекистана, и выразил готовность и далее расширять объемы поставок товаров для представления возможности населению Японии насладиться необыкновенным вкусом узбекской продукцией.

О высоком интересе японской компании к нашей продукции свидетельствует включение узбекских сухофруктов «Токура Шоджи» в свой каталог, который публикуется регулярно и распространяется среди бизнес-партнёров японской компании.

С Масахару Сугиэ достигнута договоренность об экспорте в Японию первой партии вин ООО «Багизаган» для реализации на внутреннем рынке и изучения покупательского спроса в оптовой/розничной торговле.