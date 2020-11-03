В Узбекистане зафиксирован новый рекорд по объему выставленного на биржевые торги цемента в день

В Узбекистане на прошедшей торговой неделе зафиксирован новый рекорд по объему выставленного на биржевые торги цемента в день, который составил 47 тысяч 623 тонны. Предыдущий рекорд был установлен 6 октября т.г. и составил 47 тысяч 194 тонн цемента. В свою очередь среднесуточное выставление составило 47 тысяч 309 тонн цемента. Об этом сообщает Антимонопольный комитет, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Наряду с достижением рекордного показателя по выставлению увеличился и объем реализованной продукции до 226 тысячи 212 тонн за неделю, или в среднем чуть больше 45 тысяч тонн в день, в то время как на предыдущей торговой неделе реализовали 197 тысяч 457 тонн цемента.

Среднее значение по количеству участников составило 1 101 клиентов, а количество покупателей в среднем составило 595 организаций.

В начале недели наблюдался незначительный рост цены на 5 сум/кг цемента, однако далее к концу недели цена снизилась на 17,5 сум/кг и составила 543,7 сум/кг цемента.