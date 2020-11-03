Госкомстат представил данные о структуре ВВП Узбекистана в разрезе отраслей

В соответствии с предварительной оценкой, в январе-сентябре 2020 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана в текущих ценах составил 408,3 триллиона сум, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По сравнению с январем-сентябрем прошлого года в отраслевой структуре экономики произошли небольшие изменения. В частности, доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 27,3 % до 27,9 %, строительства – с 6,9 % до 7,4 %, в то время как доля промышленности снизилась с 29,3 % до 28,5 %, сферы услуг – с 36,5 % до 36,2 %.

В январе-сентябре 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, были отмечены существенные изменения в структуре ВВП, характеризующиеся снижением доли сельского, лесного и рыбного хозяйства до 27,3 % (в январе-сентябре 2018 года – 31,0 %) и увеличением доли промышленности до 29,3 % (в январе-сентябре 2018 года – 26,4 %).