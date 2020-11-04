Заместитель премьер-министра Узбекистана обсудил с послом Украины новые перспективы многопланового сотрудничества

Вчера заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков принял посла Украины Миколу Дорошенко, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации министерства инвестиций и внешней торговли, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области инвестиций, промышленной кооперации, торговли, транспорта и культуры.

Стороны отметили необходимость активизации совместных усилий для дальнейшего расширения и диверсификации взаимной торговли и обеспечения роста её объёмов до отметки в 1 миллиарда долларов США в год в ближайшей перспективе.

Значительные перспективы сотрудничества между странами были обозначены в сфере промышленной кооперации в химической, нефтехимической, металлургической, пищевой, фармацевтической отраслях и в секторе информационно-коммуникационных технологий. Также была рассмотрена инициатива налаживания промышленной кооперации в области машиностроения и производства нефтегазового оборудования.

Особое внимание было уделено кооперации в сфере сельского хозяйства путем создания совместных агропромышленных предприятий по выращиванию и переработке востребованных сельскохозяйственных культур.

Также была отмечена актуальность принятия совместных мер по активизации межрегионального сотрудничества и организации взаимных визитов делегаций деловых кругов двух стран.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы в составе руководителей профильных министерств и ведомств двух стран для изучения имеющегося потенциала и подготовке конкретных предложений по расширению инвестиционного, промышленного и торгово-экономического сотрудничества.