В Сырдарьинской области начато строительство новой ТЭС

В городе Ширин Сырдарьинской области начато строительство новой тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 1500 МВт, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По сообщению пресс-службы министерства энергетики, при эксплуатации ТЭС годовая экономия природного газа составит порядка 2 миллиардов кубических метров, а производство электроэнергии достигнет 10 миллиардов киловатт-часов.

В настоящее время на строительной площадке уже начата подготовка участка к возведению объекта.

В рамках проекта определен генеральный подрядчик – китайская компания China Gezhouba Group Corporation (CGGC), которая построит объект на условиях «под ключ».

Проектом предусмотрено применение самых современных парогазовых установок с коэффецентом полезного действия более 60 процентов, производства японской компании MHPS.

Соответствующее постановление президента Узбекистана о строительстве было принято 10 августа. Данным документом утверждено инвестиционное соглашение о создании новой ТЭС в Сырдарьинской области между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана, инвестором в лице «The International Company for water and power projects» (Международная компания водно-энергетических проектов, Саудовская Аравия,) и проектной компанией «Acwa Power Sirdarya». Также постановлением утверждено соглашение между «Национальными электрическими сетями Узбекистана» и «Acwa Power Sirdarya» о закупке электроэнергии. При этом данная проектная компания гарантирует продажу произведенной электроэнергии только «Национальным электрическим сетям Узбекистана».