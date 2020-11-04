Производство металлургической продукции в Узбекистане выросло на 3,7%

За девять месяцев 2020 года металлургические предприятия Узбекистана произвели продукцию на 55,2 трлн сумов, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Госкомстата республики, передает Trend со ссылкой на kursiv.uz.

Объем экспорта в январе-сентябре составил в денежном выражении $859,4 млн, а доля отрасли в общем экспорте республики – 6,9%.

Основная часть металлопродукции производится предприятиями Навоийской (56,7 %) и Ташкентской (36,2 %) областей, а также Ташкента (5,6 %).

Отметим, что производством черных металлов в РУз занимаются 52 предприятия, имеющих собственные литейные производства. Крупнейший из них – АО «Узметкомбинат», на который приходится 82% литейных мощностей.

В настоящее время на базе АО «Узметкомбинат» идет строительство литейно-прокатного цеха годовой мощностью горячекатаного листового проката 1,04 млн тонн в год. В столичной области завершается строительство Ташкентского металлургического завода с годовой мощностью до 500 тыс. тонн холоднокатаного проката. Запуск завода запланирован на декабрь 2020 года.

Ожидается, что запуск этих мощностей позволит увеличить объемы производства металлургической продукции в республике до 3 млн тонн к 2025 году.