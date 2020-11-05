Создается Национальный венчурный фонд UzVC
В Узбекистане создается Национальный венчурный фонд UzVC, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
Правительство Узбекистана издало постановление об организации деятельности Национального венчурного фонда UzVC.
Согласно постановлению, первоначальный уставный капитал венчурного фонда составит 15 млрд. сумов.
Уставный капитал будет сформирован за счёт государственного бюджета, выделенных Министерству инновационного развития.
Агентство по управлению государственными активами получит 100% доли в венчурном фонду UzVC. При этом планируется, что частная компания, отобранная по итогам тендера, будет заниматься управлением венчурного фонда.
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