Заместитель премьер-министра Узбекистана и глава МИД Кыргызстана обсудили шаги по расширению сотрудничества

Вчера в Ташкенте состоялись переговоры заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации министерства инвестиций и внешней торговли, стороны обсудили повестку двустороннего сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей, перспективы расширения узбекско-кыргызского партнерства в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, а также взаимодействия в области образования, здравоохранения и культуры.

Отмечен значительный потенциал для кратного увеличения торгово-экономических и инвестиционных показателей между двумя странами, в связи с чем стороны достигли договоренности об ускорении процессов разработки и согласования «Дорожной карты» по расширению и углублению сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в сфере промышленной кооперации и её практической реализации.

В данном контексте была достигнута договоренность об активизации работы Межправительственной комиссии и деятельности Совета глав администраций (приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана.

Отмечена взаимная готовность к продуктивному взаимодействию по устранению торговых барьеров с целью доведения объёма ежегодного двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов США в ближайшие годы.

В ходе диалога также были подчеркнуты перспективы дальнейшего развития взаимодействия в сфере транспорта и логистики, для чего было согласовано создание специальной Рабочей группы в составе профильных министерств и ведомств двух стран. В фокусе внимания Рабочей группы будет выработка конкретных предложений по дальнейшему наращиванию объемов грузоперевозок и повышению эффективности использования региональных транспортных коридоров, а также проработка актуальных вопросов в транспортном секторе, в том числе вопросы создания совместных логистических центров и реализации совместных проектов по модернизации авто- и железнодорожной инфраструктуры.

В ходе встречи были также затронуты аспекты сотрудничества в сферах энергетики, образования, здравоохранения, науки, культуры и туризма.

По итогам встречи были намечены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия и согласовано продолжение практики регулярных контактов на уровне руководителей и экспертов двух государств для оперативного решения вопросов многопланового сотрудничества двух стран.